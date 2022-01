Michèle Bernier et son projet de fiction avec Mimie Mathy et Isabelle de Botton

Ce samedi 22 janvier 2022, Michèle Bernier était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. La comédienne reprend son spectacle Vive demain !. Elle sera ce soir à Nantes et la tournée se poursuivra ensuite à Lyon, Troyes, Bordeaux et même en Suisse. Les dernières dates se joueront sur la scène de la Salle Pleyel à Paris les 11 et 12 mars prochains.

Pendant l'émission ce matin, Michèle Bernier est notamment revenue sur les demandes suspectes de certains réalisateurs lors de ses premiers castings. Elle a aussi confié avoir été secouée par son rôle pendant le tournage du téléfilm sur l'affaire Alexia Daval.

La sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL a également révélé son plaisir coupable à la télé. Autre programme dont elle raffole : Mariés au premier regard su M6 ! Mais serait-elle capable d'y participer ? Découvrez sa réponse ! Michèle Bernier a aussi expliqué pourquoi on ne la verra jamais dans Mask Singer ou Danse avec les stars.

Après le succès de leur réunion pour le 100e épisode de Joséphine, ange gardien en décembre dernier sur TF1 avec plus de 4 millions téléspectateurs, Michèle Bernier, Mimie Mathy et Isabelle de Botton pourraient revenir dans une nouvelle fiction.

Enfin, la mère de la comédienne Charlotte Gaccio a dévoilé avec humour le nom des personnalités avec qui on la confond souvent... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

