Michèle Bernier de retour dans Les Grosses Têtes

publié le 27/11/2018 à 18:12

Aujourd'hui, mardi 27 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui aime tellement l’Opéra qu’elle n’utilise que des produits Garnier : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle mais dont le port d’attache reste le Grand Studio : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont les ventes de son carnet de vol décollent en libraire : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête dont les tragédies sont plus drôles que celles d’Eschyle, Sophocle ou Euripide : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête marseillaise qui a plein de nouvelles excuses quand il arrive en retard : mon immeuble s’est écroulé et en plus j’ai été bloqué par des gilets jaunes : Titoff.



Une Grosse Tête qu’on voit souvent dans des Carrefours mais sans gilet jaune : Michèle Bernier.

Les Grosses Têtes du mardi 27 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

