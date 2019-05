publié le 20/05/2019 à 16:03

Alors qu'elle cartonne avec son seule-en-scène Vive demain ! et la série La stagiaire sur France 3, Michèle Bernier va reprendre le rôle de Josiane Balasko dans son film culte Un grand cri d'amour, sorti en 1998. C'est sur les planches des Bouffes Parisiens qu'elle formera un duo de choc, drôle et tendre, avec Pierre Cassignard, dans une mise en scène de Marie Pascale Osterrieth.



Les deux comédiens seront entourés par Grégoire Oestermann et Jean-François Cayrey qui complètent le casting. La pièce se jouera du 24 mai au 11 juin prochains. Elle sera ensuite captée pour être diffusée sur France 2 dans le courant du mois.

Après s’être aimés passionnément ; aujourd’hui ils se haïssent ! Unis à la vie comme à la scène, Gigi (Michèle Bernier) et Hugo (Pierre Cassignard) formaient le couple d'artistes le plus en vue du Théâtre. Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la dépression (et dans l’alcool) tandis que son ex-mari tente de relancer sa carrière d'acteur avec une nouvelle pièce de théâtre. La première représentation va bientôt avoir lieu, mais sa partenaire lui fausse compagnie... Sylvestre (l’agent) et Léon (le metteur en scène) décident de faire appel à… Gigi pour remplacer la comédienne au pied levé ! L'occasion pour Gigi de revenir sous le feu de la rampe. Encore faut-il que les ex-amants acceptent cette idée !

Un grand cri d'amour, la pièce de Josiane Balasko au Théâtre des Bouffes Parisiens (Paris 2), du 24 mai au 11 juin 2019.

