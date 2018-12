A La Bonne Heure avec Michèle Bernier

publié le 04/12/2018 à 12:35

Michèle Bernier revient sur le devant de la scène avec son troisième one-woman-show, « Vive demain ! ». Un spectacle bourré d’optimisme, véritable manifeste contre le sempiternel « C’était mieux avant ».



michele-bernier-vive-demain-varietes-new_40373 Crédit : Théâtre des Variétés

À 62 ans, Michèle a sans doute moins de temps devant elle que derrière. Une fatalité qui ne la rend pas amère. La comédienne ne cultive pas la nostalgie d’un temps révolu qui, selon elle, est déformé par les fantasmes qui l’accompagnent. Ce credo, elle a décidé d’en faire un spectacle, mis en scène par Marie Pascale Osterrieth.



Michèle sera les 6 et 7 décembre à Décines près de Lyon, les 14 et 15 décembre à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) mais aussi les 20 et 21 décembre à la Ciotat (Bouches-du-Rhône). Elle s’installera ensuite sur la scène du Théâtre des Variété à Paris dès le 17 janvier 2019.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande