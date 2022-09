C'était en 2020. Michel Drucker subissait une importante opération du cœur et restait plusieurs jours en soins intensifs. Aujourd'hui, le présentateur va mieux, puisqu'il se sent à "90%" selon ses propres mots et a même repris la présentation de Vivement dimanche depuis la rentrée.

"Je le vis comme un beau cadeau compte tenu de ce que j'ai vécu. On m'aurait dit, il y a encore deux ans que je repartirais encore pour un tour en début d'après-midi, je ne l'aurais pas cru", confie-t-il sur RTL.

L'animateur, qui fête ses 80 ans ce lundi 12 septembre, assure qu'il a eu très peur que cet accident soit la "fin". "On m'avait quand même laissé entendre que j'aurais des séquelles, donc pour moi la télé, dans ma tête, c'était fini", assure-t-il. Mais le plus dur pour Michel Drucker dans cette épreuve, c'est d'avoir "appris à devenir dépendant et d'être le visité et non plus le visiteur".

Tourné vers l'avenir, Michel confie vouloir "travailler jusqu'à sa mort". Une mort à laquelle "il a pensé sur son lit d'hôpital", mais il explique sur RTL "ne pas avoir eu peur de la mort".

