Michel Drucker de retour à la télévision : "Il y aura un avant et un après"

publié le 25/03/2021 à 09:42

C'est l'événement télé de cette fin de semaine, le retour de Michel Drucker à la télé après sept mois de convalescence et une très lourde opération du cœur. RTL était en coulisse du tournage d'un Vivement dimanche spécial humoristes aux côtés d'un Michel Drucker particulièrement en forme...

"Le phénix", c'est comme ça que ses collaborateurs l'appellent désormais. L'animateur revient de loin : une lourde opération cardiaque au début de l'automne et des complications qui l'ont tenu éloigné des plateaux pendant de longs mois... Mais il est enfin de retour. "Survivor ! I'm back [survivant, je suis de retour], lance Michel Drucker. C'est vrai que je reviens de loin, mais bon, je suis là. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de confrères à moi qui ont dépassé les 80 ans et qui sont au top donc je me sais que j'allais continuer. Maintenant les docteurs m'ont dit, ça y est on vous a tout refait à neuf vous êtes reparti pour des années".

Dans le studio Gabriel où se tourne Vivement dimanche, ce n'est pas l'effervescence des grands jours : Covid oblige, il n'y a pas de public. Mais dès 10h30, Michel Drucker déambulait sur le plateau pour les dernières répétitions avant le tournage. En régie, la présidente de France Télévision et le patron des antennes sont venus assister à cette renaissance. Delphine Ernotte est plutôt bluffée par l'énergie du revenant Michel Drucker : "Je l'ai trouvé en très grande forme, mais vraiment. Physiquement, moralement, intellectuellement... Je le trouve presque plus en forme que je ne l'ai quitté il y a quelques mois donc ça fait vraiment plaisir".

Le retour d'un "extraterrestre"

Assis non loin, le regard admiratif, le cardiologue qui a opéré l'animateur est là. Il a donné un surnom à son patient : "l'extraterrestre", nous confie Michel Drucker. Pour cette émission de grand retour, les humoristes ont été invités, dont un invité particulier pour Michel Drucker : Gad Elmaleh. "En en le voyant revenir, en le voyant en forme, en le voyant reprendre sa place ça m'a ému, ça m'a un peu cueilli. J'étais très heureux, très ému, très touché qu'il revienne, qu'il soit là où on le place nous les artistes et le public aussi. Pour nous, c'est un monument".

"Je crois que c'est la télé qui le tient. Les artistes, le plateau... C'est la télé qui le tient en vie en fait. Il ne pourrait pas être chez lui, là il est reparti pour 25 ans, 30 ans !", lance

Chantal Ladesou.

"Si j'avais une angoisse ? C'était de ne pas pouvoir descendre les marches qui m'amènent au canapé parce que j'ai une petite gêne, je ne vous ai pas tout dit mais - cerise sur le gâteau - j'avais le pied gauche paralysé pendant 3 mois. Maintenant, mon prochain challenge, c'est de venir à pied au studio. Il y aura un avant et un après, ça c'est clair. L'après, c'est que je vais tenter de me surveiller, mais je vais travailler autant qu'avant. Je suis reparti à fond car notre métier, on ne peut pas le faire à moitié. On le fait à fond ou pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter", conclut l'animateur que l'on retrouvera sur France 2 les dimanches après-midi.