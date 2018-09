publié le 21/06/2018 à 15:01

Michel Drucker est l’un des animateurs de télévision et de radio les plus populaires en France. Ses émissions Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain sont ancrées dans le paysage audiovisuel français. Elles rassemblent jusqu’à 5 millions de téléspectateurs tous les dimanches depuis 1998.



Aujourd’hui, Deutsche Grammophon s’associe à lui pour la sortie de l'album Vivement le classique. Ce double CD réunit les grandes stars du classique reçues par l'animateur sur le plateau de son émission dominicale. Parmi ces célèbres chanteurs, nous retrouvons : Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Lang Lang, Hélène Grimaud, Camille Berthollet, Gautier Capuçon, Nemanja Radulovic, Patricia Petibon, Natalie Dessay, Philippe Jaroussky, Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, Richard Galliano, Miloš Karadaglic, Alexandre Tharaud, Rolando Villazón et bien d’autres…

Michel Drucker, parrain de l'album "Vivement le classique" (Deutsche Grammophon)

Si Michel Drucker a accepté que l’album voit le jour, et d’en faire la préface, c'est pour rendre hommage à ses parents. Sa mère, Lola Schafler, était viennoise et son père, Abraham Drucker, roumain. "Comme tous ces immigrés venus d’Europe Centrale, ils étaient mélomanes et adoraient les grandes voix. Ma mère jouait de la mandoline en amateur, et mon père du violon", explique Michel, avant de poursuivre : "Pendant toute mon enfance, j’ai entendu les noms de Jascha Heifetz, de Yehudi Menuhin, du pianiste Dinu Lipatti, de Caruso, de Maria Callas, Mozart, Brahms, Chopin, Liszt, Beethoven… Sans mesurer l’importance de ces immenses virtuoses qui accompagnaient leurs dimanches… Moi j’écoutais Johnny, Sylvie, Cloclo, Sacha Distel, les Platters, Ray Charles et Georges Brassens".

Plus tard, quand la télévision est entrée dans la vie de la famille Drucker, sa mère a très vite été fan de Jacques Chancel et de son grand Échiquier. "Souvent, quelques jours avant ce rendez-vous prestigieux de l’ORTF, ma mère me faisait remarquer la qualité de son sommaire "Tu as vu le programme de Chancel ? Il a Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, Mstislav Rostropovich, Mady Mesplé, Pavarotti, et un duplex avec l’orchestre philarmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. Et toi, quel est ton programme de Champs- Elysées ?" Baissant la tête, je lançais timidement les noms de François Valéry, d’Hervé Vilard, de Mireille Mathieu, et de Richard Clayderman, etc. Un ange passait ! 35 ans après, Lola et Abraham auraient été si heureux de découvrir, sur le plateau de mes émissions, Cecilia Bartoli chantant Norma de Bellini..." Michel Drucker se dit donc fier que ses émissions aient été parmi les seules à programmer depuis très longtemps ces grandes stars du Classique et du Lyrique.

