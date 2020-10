La rappeuse Nicki Minaj et son époux Kenneth Petty sont devenus parents

Crédit : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicki Minaj et son époux Kenneth Petty en février 2020

publié le 02/10/2020 à 12:47

Nicki Minaj avait surpris tout le monde en juillet dernier en annonçant sa grossesse dans une série de photos, dont une réalisée par David LaChapelle sur ses réseaux sociaux. Selon le média américain TMZ, la chanteuse de 37 ans multi-récompensée et mariée à Kenneth Petty, a accouché le 30 septembre dernier à Los Angeles. Une information que les nouveaux parents n'ont pas encore confirmée.

Il y a un an, Nicki Minaj avait annoncé sa retraite à 36 ans pour "profiter de sa famille" dans un tweet qu'elle a depuis supprimé. Dans les colonnes du média américain The Shade Room, elle avait tenu à clarifier ses propos : "C'était vraiment à propos du cinquième album. Où en suis-je maintenant ? Je ne pensais que mes fans allaient réagir ainsi avec le tweet et ça m'a blessé parce que je pensais que la manière dont j'avais écrit ce message, c'était peut-être trop froid par rapport à mes fans (...) Je ne pensais pas que ça autant de réactions, c'est pourquoi je l'ai supprimé".

Puis quelques mois plus tard, Nicki Minaj s'est mariée avec son ami d'enfance : Kenneth Petty, un responsable de l'industrie musicale américaine. Comme le rappelle aussi TMZ, Kenneth Petty est inscrit comme "délinquant sexuel" en Californie. En juillet dernier, il a demandé à un juge de modifier les conditions de sa mise en liberté provisoire avant le procès. Une requête acceptée, ce qui lui a permis de voyager avec son épouse et d'être présent à son accouchement en dehors de son couvre-feu.