publié le 10/12/2018

Avant de faire son entrée au sein de la famille royale, Meghan Markle a eu une vie. Bien différente de celle qu'elle mène désormais, la duchesse de Sussex était actrice. Le Daily Mail a réussi à se procurer le curriculum vitæ de l'ex-comédienne de 37 ans.



Celui-ci date de quelques années puisque sa filmographie y est présentée. On note notamment A Lot Like Love (7 ans de séduction, 2005) avec Ashton Kutcher, où elle campait le rôle de la fille "sexy", précise le CV. On distingue également les pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué : Stepping Out, Into The Woods, ou bien encore The Women.

Côté compétences, la future maman indique qu'elle pratique la danse : des claquettes, du ballet et du Jazz. Elle souligne aussi qu'elle parle couramment espagnol et qu'elle a des notions en langue française. Sportive, la nouvelle habitante de Kensington Palace n'a pas oublié de mettre en avant le fait qu'elle pratiquait le kick-boxing.