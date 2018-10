MC Solaar : "Thierry Ardisson ne m'a jamais invité"

publié le 13/10/2018 à 12:30

Ce weekend dans On Refait La Télé, Jade et Éric Dussart reçoivent l'un des précurseurs du rap en France : Mc Solaar ! Aujourd'hui, l'artiste de 49 ans revient notamment sur l'affaire Booba/Kaaris, dont le tribunal correctionnel de Créteil a rendu son jugement à l'encontre des deux rappeurs suite à leur violente bagarre dans un aéroport parisien cet été. Claude MC en profite également pour se dévoiler et parle de ses doutes après 10 ans d'absence. Le rappeur donne également son avis sur la télé d'aujourd'hui et nous éclaire sur ses projets...

Le retour de MC Solaar

L'année 2017 avait été marquée par un retour inespéré : celui de MC Solaar ! Suite à sa tournée Chapitre 7 en 2007, le rappeur avait quitté la scène pendant dix longues années. Mais le revoilà enfin dans les bacs avec Géopoétique. Ce huitième album studio a rencontré un franc succès. L'opus a été salué par la critique et certifié disque de Platine (plus de 100.000 exemplaires vendus) seulement 2 mois après sa sortie.

Géopoétique", le 8e album studio de MC Solaar

Le premier extrait Sonotone, dont le clip a été visionnée plus de 10 millions de fois sur YouTube, revisitait le mythe de Faust. Aujourd'hui, MC Solaar présente Les Mirabelles, un morceau poignant dans lequel il rend hommage à la France et à ses morts pendant la Grande Guerre. Nous vous proposons de découvrir le clip tourné en Lorraine, région réputée pour ses innombrables mirabelles.

> MC Solaar - "Les Mirabelles"

A présent, Mc Solaar prépare sa tournée, le Géopoétique Tour. L'artiste s’apprête à sillonner les routes de France, mais également celles de Belgique et Suisse.Le rappeur sera le 3 novembre à Dijon. Vous le retrouverez aussi le 16 novembre à Forest (Belgique), le 22 novembre à l'AccorHotels Arena à Paris ou encore le 13 décembre à Genève.



Avec près de 20 ans de carrières et d'innombrables tubes, MC Solaar prouve qu'il a encore un impact sur la scène rap française.

Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !