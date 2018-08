Mc Solaar passe "La 1ère Heure" avec Eric Jeanjean

publié le 14/05/2018 à 01:01

Après 10 ans d'absence, McSolaar nous revient avec un nouvel album "Géopolitque" salué par la critique et déjà récompensé par une Victoire de la musique cette année . Il va entamer une longue série de dates de tournée qui passera bien sûr par la plupart des Festivals d'été!

Il se confie à Eric Jeanjean en toute intimité dans cette Première Heure !



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Mc Solaar

Des confidences et complicité avec le chanteur au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Mc Solaar

1- Mc Solaar : Aïwa

2- Eddy de Pretto : Fête de trop

3- Lomepal: Yeux disent

4 - Slimane : Solune

5 - Angèle : La loi de Murphy

L'équipe de l'émission vous recommande Tournée Mc Solaar