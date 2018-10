MC Solaar coach dans "The Voice" ? "Je ne suis pas chanteur"

publié le 14/10/2018 à 14:00

Aujourd'hui dans On Refait La Télé, Jade et Éric Dussart continuent de nous régaler avec leur émission spéciale Mc Solaar ! Au menu de ce dimanche : l'artiste choisit les programmes de la semaine prochaine dans le Plateau Télé. Avec une carrière de près de 20 ans, pas toujours facile de se rappeler de tout ce qu'il a fait... C'est pour cela que Jade et Éric testent la mémoire du rappeur dans le Archive ou Archi-faux. Sans oublier le Jadore consacré cette semaine à un documentaire sur Donald Trump. Et enfin l'affrontement entre notre invité et Jade dans le Jukebox RTL !

Le retour de MC Solaar

L'année 2017 avait été marquée par un retour inespéré : celui de MC Solaar ! Suite à sa tournée Chapitre 7 en 2007, le rappeur avait quitté la scène pendant dix longues années. Mais le revoilà enfin dans les bacs avec Géopoétique. Ce huitième album studio a rencontré un franc succès. L'opus a été salué par la critique et certifié disque de Platine (plus de 100.000 exemplaires vendus) seulement 2 mois après sa sortie.

Géopoétique", le 8e album studio de MC Solaar

Le premier extrait Sonotone, dont le clip a été visionnée plus de 10 millions de fois sur YouTube, revisitait le mythe de Faust. Aujourd'hui, MC Solaar présente Les Mirabelles, un morceau poignant dans lequel il rend hommage à la France et à ses morts pendant la Grande Guerre. Nous vous proposons de découvrir le clip tourné en Lorraine, région réputée pour ses innombrables mirabelles.



> MC Solaar - "Les Mirabelles"

A présent, Mc Solaar prépare sa tournée, le Géopoétique Tour. L'artiste s’apprête à sillonner les routes de France, mais également celles de Belgique et Suisse.Le rappeur sera le 3 novembre à Dijon. Vous le retrouverez aussi le 16 novembre à Forest (Belgique), le 22 novembre à l'AccorHotels Arena à Paris ou encore le 13 décembre à Genève.



Avec près de 20 ans de carrières et d'innombrables tubes, MC Solaar prouve qu'il a encore un impact sur la scène rap française.

