publié le 23/05/2018 à 17:51

La cérémonie s'est déroulée devant les caméras du monde entier et le couple va sans doute préférer la discrétion pour sa lune de miel. Meghan Markle et le prince Harry, duchesse et duc de Sussex depuis samedi 19 mai 2018, n'ont pas encore fait savoir où ils passeront leur lune de miel.



Pas de lieu, pas de date, pas de durée... Le couple et le palais de Kensington restent silencieux. Pour motiver les jeunes mariés, certains ne manquent pas d'audace et d’imagination. L'office de tourisme de Mirebellois et Fontenois en Bourgogne a publié une proposition sur son compte Twitter.

Pour surfer sur la tendance du mariage royal, qui était le sujet le plus discuté de ces derniers jours sur le réseau social, le community manager de ce charmant territoire a proposé aux jeunes mariés de venir passer du bon temps dans sa région. Pour plus d'effet, des photos de quelques lieux bucoliques ont été ajoutés à l'invitation.

L'invitation n'a pas eu le plaisir de recevoir une réponse. Si certains médias et parieurs annoncent que le couple pourrait choisir une destination africaine comme le Botswana, la Namibie ou le Rwanda, nul ne connaît la destination sélectionnée par le couple. Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, avaient profité d'une dizaine de jours aux Seychelles après leur mariage. Un séjour paradisiaque dans une île très sécurisée.



Diana et Charles ont préféré une croisière sur le yacht Britannia à travers la Méditerranée. La princesse Elizabeth, l'actuelle reine, avait préféré une destination nationale : Broalands, au cœur du Hampshire, un comté au sud-ouest de Londres et Birkhall non loin du château de Balmoral en Écosse.