publié le 19/05/2018 à 16:47

"I will !" Devant des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, Meghan Markle et le prince Harry se sont dit oui. Une cérémonie d'une heure diffusée en direct depuis la chapelle Saint-George, à Windsor.



L'un des premiers moments marquants de la journée a été sans nul doute les arrivées du prince Harry et de Meghan Markle. Le prince Harry était accompagné de son frère William, son témoin. Tous les deux en uniformes, ils ont été acclamés par la foule. Meghan Markle est apparue peu de temps après dans une robe Givenchy.

600 invités ont pu assister à la prestigieuse cérémonie, dont Elton John, David et Victoria Beckham ou encore Amal et George Clooney. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane a officiellement déclaré le prince Harry et Meghan Markle mariés à 13h37. Un jour qui restera marqué dans l'histoire du Royaume-Uni.

1. L'arrivée des princes Harry et William

Peu de temps après le départ de la future épouse, c'est le prince Harry, accompagné de William, son frère et témoin, qui fait son entrée, acclamé par la foule. Après des semaines de spéculations, le second fils de Lady Di porte un costume militaire, quasiment identique à celui du prince William. Au même moment, les personnalités s'installent dans la chapelle. Acteurs, chanteurs, sportifs... Tous ont fait le déplacement.



2. Meghan Markle entre dans la chapelle Saint-George

Après avoir parcouru en Rolls-Royce les quinze kilomètres qui la séparent de son époux, Meghan Markle est entrée à son tour à la chapelle Saint-George, à Windsor. La jeune femme est arrivée jusqu'à l'autel, escortée par son beau-père, Charles, laissant découvrir sa robe, qui déchaîne toutes les passions depuis des semaines.



Meghan Markle est apparue dans une longue robe blanche, laissant le haut de ses épaules découvert. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, la tenue n'était pas en dentelle ou brodée de perles, mais au contraire simple, élégante. La robe a été créée par la styliste britannique Claire Waight Keller, directrice artistique de Givenchy. L'ancienne actrice de la série Suits, les cheveux relevés et surmontés d'un diadème, arborait également une très longue traîne, bordée de dentelle.

3. Meghan Markle et le prince Harry se disent "oui"

Deux "I will", et l'union entre Meghan Markle et le prince Harry est désormais scellée. Faits duc et duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II un peu plus tôt dans la matinée, le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle s'est dit "oui" - non pas "yes" mais "I will" dans la langue de Shakespeare - à la mi-journée. Un moment tendre et complice.



4. L'échange des vœux

Le couple a été déclaré marié par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane, après avoir échangé leurs vœux, devant quelque 600 invités. C'est d'abord le prince Harry qui a prononcé ses vœux.



"Moi, Harry te prends Meghan pour épouse, pour t'avoir avec moi et te garder aujourd'hui et toujours", a-t-il déclaré devant le regard de son épouse. Cette dernière a ensuite annoncé avec un grand sourire : "Moi, Meghan te prends Harry pour époux (...) pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare". Les deux époux ont ensuite échangé leurs alliances.

5. "Stand by me" résonne dans la chapelle

Comme cela avait été annoncé dans le programme de la cérémonie, la chanson Stand By Me a résonné dans la chapelle. Ce titre de Ben E. King a été interprété par une chorale gospel. Pendant la durée du morceau, Meghan et Harry, visiblement émus, ont échangé des regards et des sourires.

6. Le baiser

Kate et William avaient eu droit à deux baisers sur le balcon monumental du palais de Buckingham, une petite entorse à la tradition qui veut que les membres de la famille royale ne s'embrassent qu'une fois en public. Harry et Meghan ont respecté la coutume. Le prince et l'ex-actrice américaine, dans une somptueuse robe blanche, main dans la main et visiblement émus, se sont embrassé sur les marches de la chapelle, sous les acclamations du public.