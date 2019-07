publié le 01/07/2019 à 12:50

Traduit en 49 langues avec plus de 45 millions de livres vendus, il est l'écrivain français le plus lu au monde ! Le 14 mai dernier, Marc Levy a publié son vingtième roman. Intitulé Ghost in love et édité chez Robert Laffont, l'ouvrage a bénéficié d'un premier tirage de 350.000 exemplaires.

Dans ce nouvel opus tinté de comédie, Marc Levy reprend les ingrédients qui ont fait son succès il y a près de vingt ans avec Et si c'était vrai... Le récit est un savoureux mélange de fantastique et d'histoire d'amour. L'oeuvre raconte la vie d'un père de famille chirurgien, mort depuis 5 ans et celle de son fils pianiste. Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.

"Ghost in love", le nouveau roman de Marc Levy

"Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue..."

Ghost in Love de Marc Levy (Robert Laffont), 338 pages, 21,50 euros.

Visite guidée des maisons d'écrivains

Tout parle dans une maison d’écrivain pour peu qu’on sache entendre, voir et imaginer ! Le 24 avril dernier, Évelyne Bloch-Dano a publié Mes maisons d'écrivains - D'Aragon à Zola chez Stock Editions.

A travers l'ouvrage, l'auteure invite le lecteur à découvrir une centaine de lieux en France et à l’étranger : la tour-bibliothèque de Montaigne, le Key West de Hemingway, la maison d’enfance de Colette et sa glycine, le Guernesey de Hugo et son "look-out", le Nohant romantique de George Sand, le Paris enfui de Sartre et Beauvoir, le Cabourg de Proust et ses jeunes filles en fleurs ou la ferme africaine de Karen Blixen. Et tant d’autres, résidences permanentes ou séjours éphémères...

"Mes maisons d'écrivains" d'Evelyne Bloch-Dano (Stock)

Mettre en relation une maison et l’univers littéraire d’un écrivain, les relier à sa vie, tel est le magnifique projet de cet ouvrage érudit, éclairé mais aussi distrayant. Ces pages sont autant une invitation à la lecture qu’au voyage. C’est un peu de cette liberté, entre vagabondage et ancrage, qu’elles nous offrent.



Biographe et essayiste, Évelyne Bloch-Dano est l’auteure d’une oeuvre souvent primée et traduite avec les biographies Madame Zola (1997), Madame Proust (2004), Le Dernier Amour de George Sand (2010) ou encore Une jeunesse de Marcel Proust (2017).



Mes maisons d’écrivains - D’Aragon à Zola d’Évelyne Bloch-Dano (Stock), 446 pages, 23,40 euros.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.