publié le 17/05/2019 à 10:42

Une comédie audacieuse, légère mais non dénuée d'émotion sur l'amour. Le nouveau roman de Marc Levy, Ghost In Love, édité chez Robert Laffont, fait le récit d'une relation père-fils dont le héros principal n'est autre qu'un fantôme, celui de Raymond, le père de l'autre personnage principal du roman, Thomas, pianiste virtuose.



Raymond, mort cinq ans plus tôt, revient hanter (gentiment) son fils car il a un service très particulier à lui demander. Le livre est dédié au père de Marc Levy, décédé à la même période et se prénommant également Raymond. "La vraie histoire, c'est qu'il y avait un fantôme dans mon bureau, une photo de mon père et [...] je me suis dit quelle idée folle, si tout à coup elle te répondait et j'ai décidé d'en faire un roman", détaille-t-il au micro de RTL.

Quel service si mystérieux le père demande-t-il à son fils ? L'emmener à San Francisco où vient de mourir Camille, la femme qu'il a follement et chastement aimée toute sa vie, elle-même mariée à un autre. Comme Marc Levy l'explique, "toute sa vie, ce personnage est resté amoureux, il veut faire de Camille la femme, non pas de sa mort, mais de son éternité."

Une histoire pleine de situations cocasses, de dialogues drôles et touchants entre ce fils embarqué dans cette étrange aventure par son fantôme de père. "J'attends avec impatience la lecture de son meilleur ami qui pourra me dire s'il se serait marré. [...] Mon père était mon premier lecteur et premier correcteur", se souvient-il avec émotion.

"Ghost In Love" de Marc Levy Crédit : Robert Laffont