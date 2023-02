Mama Cax : qui est cette militante afro-haïtienne à laquelle Google rend hommage ?

Vous l'aurez sûrement remarqué en ouvrant Google ce mercredi 8 février, le doodle du jour - ces logos personnalisés affichés en haut de la barre de recherche pour célébrer un événement - représente une femme noire dans un décor aux couleurs pop. Il s'agit de Mama Cax, de son vrai nom Cacsmy Brutus, mannequin militante pour les droits des handicapés décédée en 2019.

L'Américano-Haïtienne est mise à l'honneur ce mercredi dans le cadre du "Mois de l'histoire des Noirs 2023" (Black History Month), commémoration annuelle de l'histoire de la communauté afro-américaine se déroulant du 1er février au 1er mars depuis 1976. Et si la jeune femme disparue à l'âge de 30 ans a été choisie comme égérie, c'est avant tout pour son parcours symbolique pour la minorité qu'elle représente.

Amputée de la jambe droite à l'adolescence et atteinte d'un cancer des os et des poumons diagnostiqué à ses 14 ans, Mama Cax s'est démarquée sur les podiums dans les années 2010 en imposant son style aux couleurs chatoyantes. Crâne chauve, housse de prothèse assortie à ses tenues colorées, la jeune mannequin célébrait son identité et sa différence, en dehors des canons de beauté normatifs occidentaux.

Mama Cax par Lyne Lucien Crédit : Google - @Lyne Lucien

Dans le sillon du mouvement Body Positive, Mama Cax a rapidement milité pour l'inclusion dans le monde de la mode, utilisant son compte Instagram comme vitrine de son activisme, qu'elle n'hésitait pas à brandir dans les médias. L'œuvre mise en avant par Google est signée Lyne Lucien - un artiste haïtien - et rassemble toutes les facettes de son identité dans une fresque iconique : de ses origines haïtiennes à sa ville natale, New York, en passant par son handicap et ses looks solaires, tout y est. Un bel hommage à retrouver en ligne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info