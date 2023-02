Madonna et Jean-Paul Gaultier : retour sur une collaboration mythique

ON VOUS EN REPARLE - La collaboration mythique entre Madonna et Jean-Paul Gaultier

Pharrell Williams quitte la scène pour les podiums. Le chanteur américain a été nommé directeur artistique de Louis Vuitton homme. Et ce n'est pas la première collaboration entre le monde de la mode et celui de la musique.

1990 : Madonna est au sommet de sa gloire. Jean-Paul Gaultier, fan de la star, va la voir à New York pour réaliser ses costumes du "Blond Ambition Tour". Le corset avec les seins pointus est né ! Une inspiration de la lingerie des stars d'Hollywood dans les années 40. Le sous-vêtement devient vêtement et symbole de l'émancipation de la femme. "C'est le pouvoir et la sensualité réunis", explique Jean-Paul Gaultier. Les costumes de Madonna font alors le tour du monde et deviennent iconiques.

Jean-Paul Gaultier l’a dit, il assistera à tous ses concerts en France. Madonna est devenue sa muse et son amie, les deux complices ont même passé le réveillon ensemble avant sa tournée.

Madonna participe à plusieurs défilés

Connu pour sa marinière et la jupe pour hommes, Jean-Paul Gaultier est désormais associé à Madonna. Le créateur l’habille à Cannes un an plus tard, en 1991 puis avec une robe seins nus pour un défilé en 1992. Les journalistes étrangers s'extasient : "C’était logique que ce soir, Madonna accompagne le créateur pendant qu’il recevait une standing ovation pour son incroyable défilé. La veste de Madonna semblait bien sage pour celle qui a fait de l’exhibitionnisme sa marque de fabrique. Donc elle l’a simplement faite glisser".

Elle défile encore pour Jean-Paul Gaultier en 1995 en robe transparente puis elle monte sur scène, à nouveau habillée par le créateur : en 2006 en costume blanc pour sa tournée “Confessions” ou en corset (encore) revisité pour sa tournée "MDNA" en 2012. Madonna porte sa robe noire néo-gothique lors du Met Gala 2018.

