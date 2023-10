Madonna, Céline Dion et la reine Elizabeth II sont-elles (vraiment) cousines ? Cette folle rumeur envahit les réseaux sociaux

ON VOUS EN PARLE - Madonna, Beyoncé et la reine Elizabeth II sont-elles cousines ?

Connaissez-vous le point commun entre Beyoncé et Madonna ? Certains internautes affirment que les stars planétaires sont cousines ! La rumeur qui prend de l'ampleur s'avère... vraie ! Les deux chanteuses ont un lien de famille, mais très éloigné. Selon nos confrères de Konbini, elles ont un ancêtre commun au 9e degré.



Beyoncé et Madonna descendent toutes les deux d'une certaine Marie Guyon-Dion, qui vivait au XVIIe siècle. Vous l'avez compris, une autre chanteuse, Céline Dion fait également partie de la lignée. Figurez-vous que cette fameuse Marie Guyon-Dion est aussi l’ancêtre de Justin Bieber, Ryan Gosling… et même la Reine Elizabeth II !



Selon les généalogistes interrogés par nos confrères, apparenter deux descendants québécois relève d'une "banalité évidente". La preuve, si l'on remonte les arbres généalogiques de Madonna et Beyoncé, il y a 289 liens de parenté entre les deux femmes. Ce qui signifie que de nombreux anonymes, et peut-être vous aussi, sont cousins avec elles ! La chanteuse de Single Ladies s'est d'ailleurs intéressée à ses ancêtres et avait annoncé il y a quelques années être une descendante de l'esclavagisme : elle avait expliqué descendre d'un ''propriétaire d'esclaves qui est tombé amoureux et a épousé une esclave''.

