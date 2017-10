publié le 23/10/2017 à 11:13

David Ginola est un miraculé. En mai 2016, l'animateur de télévision est victime d'un malaise cardiaque pendant un match de football caritatif qui se tient à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Conduit à l'hôpital, il s'en sort après un quadruple pontage coronarien. Il est alors raconté que l'ancien footballeur a été sauvé par le chanteur M. Pokora, qui lui aurait prodigué les premiers soins en attendant l'arrivée des secours. Mais cette histoire aurait été inventée de toute pièce, comme l'explique David Ginola.



Invité sur le plateau de Salut les Terriens ! samedi 21 octobre, David Ginola a donné sa version des événements : "Il y a deux personnes qui se sont relayées pour me faire un massage cardiaque. C'est Frédéric Mendy et Pierrick Borgia. Quand les ambulanciers sont arrivés et ont utilisé un défibrillateur pour me choquer, c'est au bout de cinq fois que mon cœur est reparti".

Pour David Ginola, l'invention de cette histoire est à mettre sur le compte de la popularité de M. Pokora : "Dire que M. Pokora a sauvé la vie de David Ginola, c'est plus vendeur". Ce rectificatif a de quoi surprendre puisqu'il y a un an, sur le même plateau, l'ex figure du PSG remerciait le chanteur pour son geste. M. Pokora, lui, n'a jamais démenti la première version de l'histoire.