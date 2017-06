publié le 08/06/2017 à 18:07

Que se passe-t-il entre Iris Mittenaere et Matt Pokora ? Depuis que Miss Univers 2016 et le chanteur ont été aperçus ensemble le 30 mai à Roland-Garros, les rumeurs sur une relation entre les deux vedettes ont le vent en poupe.



Si la presse people s'est directement emparée du sujet pour imaginer toutes les hypothèses possibles et inimaginables, Iris Mittenaere a tenu à énoncer sa vérité concernant la relation avec M. Pokora en se confiant à Gala. "C’est un ami, on se connaît depuis plus d’un an, a justifié la Miss. On ne se voit pas souvent parce que, comme vous le savez, j’ai été bien occupée comme Miss France et le suis aujourd’hui comme Miss Univers. Il se trouve que j’étais à Paris pour une semaine et nous voulions tous les deux voir jouer Gaël Monfils. Voilà. C’était un bon moment. Matt est quelqu’un de sympa avec lequel je m'en­tends très bien, c’est tout", a clarifié la jeune femme.

Ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu. Iris Mitte­naere dans "Gala" Partager la citation





Cuisinée pendant un moment sur ce sujet, Iris Mittenaere n'a pas échappé à la question de savoir si elle est attirée physiquement par le jeune homme. "Difficile comme question ça !", a-t-elle lancé. "On ne se connaît pas forcément assez pour construire une histoire d’amour. Pour le moment on est amis... C’est compliqué quand on vit comme moi à New York… Et puis, ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu", a expliqué Miss France 2016.

De tels propos pourraient couper court à la rumeur. Seulement, lorsqu'elle s'est vue demander si M. Pokora lui a téléphoné depuis Roland-Garros, Iris Mitte­naere a expliqué ne pas vouloir répondre à la ques­tion, avant d'exploser de rire... La réponse parait désormais évidente.