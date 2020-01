Lexii Alijai : la cause de la mort de la rappeuse de 21 ans dévoilée

publié le 29/01/2020 à 18:23

Le 1er janvier 2020, la rappeuse Lexii Alijai, peu connue en France mais avec un succès grandissant aux États-Unis, est décédée brutalement à 21 ans. La nouvelle avait été annoncée sur Facebook par sa cousine. Les circonstances de sa disparition étaient alors inconnues.

Quelques semaines plus tard, le média américain Fox News révèle la cause de son décès. Lexii Alijai est morte à 21 ans d'un mélange d'alcool et de drogue, selon le bureau du médecin légiste du comté d'Hennepin (Minnesota). "La personne est décédée en raison d'un mélange toxique de fentanyl et d'éthanol", explique le médecin légiste dans son rapport. Sa mort serait "accidentelle", comme le précise Fox News.

Lexii Alijai s'était fait connaître outre-Atlantique en reprenant des grands noms du rap tels Drake sur Girls Love Beyonce et Bryson Tiller sur Exchange. Elle est décédée dans une chambre d'hôtel du Loews Minneapolis Hotel.