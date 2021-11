"Les reines du shopping" (M6) : les Miss France s'affrontent face à Cristina Cordula

Depuis le lundi 8 novembre, la bataille fait rage sur M6. Mais les candidates traditionnelles des Reines du shopping ont cédé leurs places à de vraies reines de beauté : les Miss France. Si les répliques assassines sont moins présentes qu'à l'accoutumée, le concept de l'émission demeure le même : sélectionner les plus belles tenues, choisir avec son ses accessoires et faire une mise en beauté "magnifaïk". Le tout sous l'œil de l'impératrice du shopping : Cristina Cordula.

Pour cette semaine spéciale Miss France, M6 a convié plusieurs lauréates du concours et chacune défend les couleurs d'une association. Chaque Miss France peut briller du lundi au vendredi mais, à la fin de la semaine, seule l'une d'elles triomphera. Une émission que vous pouvez voir ou revoir sur 6play. Le thème de la semaine est audacieux : la transparence.

Lundi, M6 a suivi Amandine Petit (Miss France 2021) dans ses achats. La jeune femme de 24 ans était accompagnée par sa meilleure amie en shopping, Manuella. Amandine Petit comptait bien faire un doublon l’année de son règne et ajouter le titre de “Reine du

Shopping” à celui de “Miss France” ! Elle défend “France Alzheimer”, une association qui a pour objectif d’améliorer la prise en soin des personnes malades et de leurs familles.

Pour le jour 2, C'est Cindy Fabre qui a couru les boutiques. L'ancienne Miss Normandie et Miss France 2005 se battait pour “France Sénégal”, une association qui intervient dans le développement sportif, culturel, aide à la santé sur des sites aux populations défavorisées.

Ce soir c'est Clémence Botino, Miss France 2020 et future candidate de la France pour le concours Miss Univers qui va s'y coller. Cette titulaire d'un master de mode a de sacrés atouts. C'est même elle a accompagné Sylvie Tellier lors de la dernière “Spéciale Célébrités”. Elle défend “Les bonnes fées”, une association qui lutte pour améliorer les conditions de vie

de femmes en difficultés.

Pour le jour 4 et 5 ce sont Nathalie Marquay (Miss France 1987) et Camille Cerf (Miss France 2015) qui termineront le bal. Elles défendent les couleurs de “Aktébo”, une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés et soutient les familles et l'ADSF, une

association qui vise à améliorer la prise en charge et l’état de santé des femmes en situation

de grande exclusion.