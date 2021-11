Paul Rudd sacré "homme le plus sexy de 2021" par le magazine "People"

Paul Rudd et Steve Carell dans "The Dinner"

Paul Rudd et Steve Carell dans "The Dinner" Crédits : Paramount

CTMG, Inc.

Crédits : CTMG, Inc.

Paul Rudd dans "S.O.S. Fantômes : L'Héritage" Crédits : CTMG, Inc.

Paul Rudd et Sienna Miller dans "Le Joueur de base-ball était un espion"

Paul Rudd et Sienna Miller dans "Le Joueur de base-ball était un espion" Crédits : Dusan Martinecek / Divulgação

Lisa Kudrow et Paul Rudd dans "Friends"

Lisa Kudrow et Paul Rudd dans "Friends" Crédits : NBC

Il a 52 ans mais semble figé dans le temps depuis que le grand public l'a découvert dans la série Friends. L'acteur américain Paul Rudd vient très officiellement de rejoindre le petit club fermé des acteurs "les plus sexy" élus chaque année par le magazine People. Il rejoint dans la liste des mythes comme Mel Gibson (élu en 1985), John F. Kennedy Jr. (1988), Tom Cruise (1990) ou Brad Pitt (qui a été élu deux fois, comme Johnny Depp).

Celui qui est aujourd'hui connu dans le monde entier pour son rôle de Scott Lang, alias Ant-Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), rejoint d'autres super-héros Marvel comme Hugh Jackman (Wolverine chez les X-Men), Ryan Reynolds (Green Lantern puis Deadpool), Chris Hemsworth (Thor) ou Michael B. Jordan (Erik Killmonger dans Black Panther).

Outre son rôle de petit ami puis mari de Phoebe (Lisa Kudrow) dans Friends, Paul Rudd a travaillé avec des grands noms d'Hollywood alors qu'ils étaient tous des débutants : dans L'Objet de mon affection, il incarne un instituteur homosexuel qui se lie d'amitié avec le personnage joué par Jennifer Aniston. Il joue aussi avec Bradley Cooper, Amy Poehler, Elizabeth Banks ou Rachel Weisz dans ses premières années au cinéma. Il devient une figure récurrente du cinéma de Judd Apatow (Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy et 40 ans, toujours puceau). Les comédies (grand public, romantiques ou indépendantes) deviennent sa marque de fabrique.

En 2015, il obtient enfin un rôle principal dans un blockbuster mondial : Ant-Man. Son rôle de bon père de famille, son visage qui résiste au temps qui passe et son entraînement made in Marvel pour sculpter un corps de super-héros finira d'asseoir sa popularité et son statut d'acteur "sexy".