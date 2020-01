"Les Marseillais" : Carla et Kevin ont décidé de quitter la France

publié le 22/01/2020 à 17:11

Cambriolés début janvier, et toujours très traumatisés par ce qui s'est passé, Kevin Guedj et Carla Moreau ont décidé de quitter la France. Au moins un temps. Les deux stars du programme de télé-réalité Les Marseillais vont aller vivre quelques mois à Londres avec leur petite fille Ruby.

"On a changé tous nos plans en quelques semaines. On verra si on s'y fait. Après si ça on n'aime pas, on reviendra plus rapidement que prévu", a expliqué Carla sur Snapchat mardi 21 janvier.

Si c'est difficile pour eux de quitter leur famille, chez qui ils s'étaient réfugiés après le cambriolage, ils ont justement choisi Londres car ce n'est qu'à une heure et demi d'avion et que leurs proches pourront leur rendre visite souvent.

En parallèle de ce déménagement, qui est pour le moment temporaire, Carla et Kevin ont aussi choisi de chercher une nouvelle maison sur Marseille ou dans les alentours. Ils veulent devenir propriétaires. Quid du mariage ? Les deux tourtereaux n'ont pas précisé sur les réseaux sociaux s'ils attendraient de rentrer en France pour enfin se marier.