Les Grosses Têtes : leurs résolutions pour la rentrée avec Laurent Ruquier

Les vacances sont terminées, et l'heure de la rentrée à sonné ! Le 23 août prochain, Laurent Ruquier et toutes ses Grosses Têtes sont de retour, et vous donnent rendez-vous tous les jours à partir de 15h30 pour une nouvelle saison et de nouvelles émissions.

Pendant tout l'été, les Grosses Têtes se sont reposées, sont parties en vacances, à l'aventure, ou ont continué de travailler. Vous avez pu prendre de leurs nouvelles grâce aux nombreuses cartes postales. Alors, avant la rentrée, nous avons à nouveau téléphoné à certaines Grosses Têtes pour leur demander si elles avaient envisager de prendre quelques résolutions...

Lire toujours plus, se cultiver davantage, faire rire encore et encore, et même se lancer quelques défis... Jeanfi Janssens, Arielle Dombasle, Paul El Kharrat ou encore Eric Laugérias, les Grosses Têtes vous livrent dans ces podcasts leurs résolutions pour la rentrée avec Laurent Ruquier !

Ne manquez pas votre programme favori de 15h30 à 18h du lundi au vendredi mais aussi le weekend à la même heure avec les Best of de l'émission.