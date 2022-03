Les Grosses Têtes : Arielle Dombasle lance l'invitation à Valérie Lemercier

Arielle Dombasle se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". Pour commencer, quels sont les membres de l'émission que la femme de 68 ans choisirait pour partager un bon gros repas ? Si elle ne répond pas à la question, elle livre une anecdote sur les plats qu'elle ne mangerait pour rien au monde.

"Ça nous est arrivé très souvent, et je les suis toujours avec grand enthousiasme. Ils n'ont pas réussi à me faire manger ni du boudin, ni du cervelas, ni du museau, ni des tripes, ni des cuisses de grenouille, ni des boules de taureau. Rien. Pour l'instant, j'ai résisté. Mais eux, je peux vous dire, ça y va".

Et quelle Grosse Tête aimerait-elle voir plus souvent dans l'émission ? Réponse sans langue de bois : "c'est Frédéric Beigbeder, mais on m'a dit que ce sera difficile parce qu'il est devenu complètement accro à sa bouteille de vodka". Quand à la personnalité qui pourrait intégrer la bande, Arielle Dombasle "verrait bien son amie Valérie Lemercier, parce que je crois qu'elle a un total esprit Grosses Têtes".

Enfin, pour une séance cinéma un dimanche soir, l'artiste aux multiples facettes appellerait "une copine avec laquelle on a tourné. Il n'y en pas beaucoup aux Grosses Têtes, et il y a Michèle Bernier".

