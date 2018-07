publié le 24/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui a réalisé plus de films que de bonnes réponses dans cette émission.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui a souvent des bonnes réponses mais à des questions que je n’ai pas posées.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui a arrosé le royal Baby avec 62 canons.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui multiplie les tournées mais qui reste debout.

… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui connait mieux « La vie parisienne » qu’Offenbach.

… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête marin qui a vu plus de grèves que n’importe quel syndicaliste.

… Olivier de Kersauson

