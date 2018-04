publié le 19/04/2018 à 09:14

Ces films mettent en scène les journalistes et les animateurs phares de RTL ainsi que ce qui fait le succès de la station : une radio riche de talents, conviviale et proche de ses auditeurs, à la fois référente sur l’information et talentueuse dans ses programmes de divertissements.



Découvrez le spot publicitaire consacré à l'émission "Les Grosses Têtes"On y retrouve Laurent Baffie, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Karine Le Marchand dans une bande-annonce cinéma façon film "Hollywoodien".

Pour voir le spot publicitaire consacré à la matinale de RTL, cliquez ici.

Ces spots réalisés par l’agence BETC seront diffusés du 20 avril au 5 mai sur les chaines M6, Teva et Paris Première.