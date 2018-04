publié le 19/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui crie tellement « oh oui » quand elle croit avoir la réponse que les nouveaux voisins de Neuilly vont penser qu’on vient d’ouvrir un hôtel.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête pour qui la question n'a pas d'importance puisqu'il a toujours quelque chose à dire.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui sait qu’il ne faut pas vendre la peau du chat avant de l’avoir dessiné.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui ne comprend toujours pas pourquoi on n’a pas baptisé le nouveau studio à son nom.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête sans qui les grosses têtes ne seraient pas les grosses têtes.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui pêche le gros à Papeete et quand il est à côté de Mabille espère voir le gros « Papeete ».

…Olivier de Kersauson



