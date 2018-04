publié le 20/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui peut aussi bien lire le Figaro qu'écouter ses noces.

... Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a bien évolué puisqu'il a débuté aux côtés de Loana et se retrouve aujourd'hui dans la même émission qu'une ministre.

... Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui cherche plus souvent de bonnes excuses que de bonnes réponses.

... Titoff.

Une Grosse Tête qui a revendu sa Mini Cooper pour s'acheter une Benz.

... Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête polyglotte qui parle couramment le Chti français, le Chti anglais et le Chti espagnol.

... JeanFi Janssens.





Une Grosse Tête qui a plus souvent inauguré de grands bateaux que de grands studios comme cette semaine.

... Olivier de Kersauson.



