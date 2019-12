"Les Bronzés" : Guy Laporte, le chef du village, est décédé à l'âge de 71 ans

publié le 13/12/2019 à 13:30

Son rôle de Marius, le chef du village dans Les Bronzés, avait marqué les esprits. Ce mercredi 11 décembre, le comédien Guy Laporte est décédé à l'âge de 71 ans, terrassé par la maladie de Charcot.

C'est sur sa page Facebook que l'acteur avait publié un ultime message de remerciement le 4 décembre dernier. "Immense merci et énorme bise pour vos messages qui ont pris une grande importance pour me donner de la force... et de l’espoir. !! Je vous embrasse avec beaucoup de sincérité ! Pensez à vous aussi", écrivait-t-il.

L'inspirateur de l'équipe du Splendid avait incarné plusieurs seconds rôles dans une vingtaine de films. En parallèle de sa carrière, il était également metteur en scène et avait collaboré avec l'humoriste Marc Jolivet. Les obsèques de Guy Laporte seront célébrées jeudi 19 décembre au crématorium du Père Lachaise à Paris.