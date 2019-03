"Les 12 Coups de midi" : pluie d'hommages après le meurtre de Bastien Payet

publié le 13/03/2019 à 15:29

La famille des 12 coups de midi est en deuil après le décès tragique d'un ancien candidat de l'émission, Bastien Payet âgé de 23 ans. Il est mort dimanche 10 mars après une altercation dans les rues du centre-ville de Reims. En pleine nuit, alors qu'il était accompagné de trois amis, il a été pris à partie et roué de coups. Transporté à l'hôpital de Reims, il a succombé à ses blessures.



Depuis le drame, des centaines d'hommages lui sont rendus. Parmi eux celui de Jean-Luc Reichmann, l'animateur du célèbre jeu télévisé diffusé tous les midis sur TF1. "Bastien de Reims sur le plateau des 12 Coups de Midi, nous avait offert un moment d’émotion hors normes. Un de ces moments suspendus que l’on ne peut oublier dans une vie. À 23 ans Bastien représentait la joie de vivre", a-t-il écrit hier sur Twitter.

En juin 2018, Jean-Luc Reichmann avait ressenti des "frissons" en écoutant l'étudiant slammer sur son plateau un morceau très personnel dédié à son père.

¿Notre famille est en deuil ¿

Très mauvaise nouvelle.

Bastien de Reims sur le plateau des 12 Coups de Midi, nous avait offert un moment d’émotion hors normes. Un de ces moments suspendus que l’on ne peut oublier dans une vie. À 23 ans Bastien représentait la joie de vivre ¿ pic.twitter.com/d0XZTMKnMw — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) 12 mars 2019

La "tristesse" de Christian Quesada

Lundi 11 mars, c'est le grand champion des 12 Coups de Midi qui avait réagi à la triste nouvelle. Christian Quesada a notamment fait part de sa "tristesse." "Assassiné lâchement par trois e*** à qui il reprochait des paroles déplacées envers des amies filles ... honteux quelle tristesse ! Pensées à sa famille et ses proches", a-t-il publié sur Twitter.



Le champion fait référence au témoignage d'un ami de Bastien Payet qui a déclaré à France 3 Grand Est que les deux amies qui étaient en compagnie de l'ancien candidat le soir du drame se seraient "pris une réflexion" alors qu'ils marchaient dans la rue. "Bastien leur a dit : 'On ne va pas rentrer là-dedans.'" "Ses trois agresseurs n'ont pas aimé cette intervention et l'ont asséné de coups au visage", avait-il expliqué.



L'enquête est toujours en cours pour découvrir l'origine de l'altercation car les trois suspects arrêtés "se renvoient la balle" sur les faits qui leur sont reprochés, selon le procureur de Reims, Matthieu Bourrette.

Le message émouvant de sa compagne Marie

La compagne de Bastien Payet, Marie Meyer, a posté sur Facebook un message poignant. "L’amour de ma vie nous a quitté, quelques secondes ont suffi pour t’enlever à nos vies. Mais Bastien, n’oublie jamais que je t’aime, je t’aimais et je t’aimerai toute ma vie", a-t-elle écrit. Le texte est accompagné d’un cliché des deux amoureux, qui posent souriants face à la mer.



Ce dimanche 17 mars, le Stade de Reims a prévu un hommage, juste avant le coup d'envoi du match contre Nantes, en l'honneur de celui qui était jusqu'ici secrétaire du club de football de Saint-Brice-Courcelle (Marne). Une marche blanche devrait également avoir lieu le 24 mars prochain, à Bétheny (Marne), la ville d’origine de Bastien Payet.