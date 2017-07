publié le 05/07/2017 à 17:09

La modestie et une valeur de grand champion. Christian Quesada, plus grand gagnant des 12 Coups de Midi, a confié au magazine Télé Loisirs ce qu'il pensait des autres candidats, présents pour l'édition spéciale Le Combat des maîtres, diffusée depuis le 3 juillet sur TF1. Près de six mois après son élimination, et son gain de plus de 800.000 euros, Christian Quesada est toujours aussi gentil.



En ce qui concerne ses opposantes, il n'a que des mots gentils pour Claire, celle qui l'a éliminé du jeu à la surprise générale en janvier dernier. "Je l'apprécie beaucoup", explique-t-il. Elle a pour elle d'être très concentrée".

Emilie, une autre grande candidate, a droit à de très beaux compliments de la part de Christian : "Emilie est une candidate sous-cotée. C'est une battante, je la mets dans ma favorite. Son seul point faible est qu'elle manque d'expérience".

Christian n'est pas en reste pour ses adversaires masculins, dont certains sont allez comme lui très loin. Il parle de Xavier comme de quelqu'un "d'impressionnant" et de "redoutable" et a été bluffé par Timothée. "Il a une culture impressionnante pour son jeune âge et sait rester très calme", souligne le plus grand champion des jeux télé.



Mais Christian a aussi bien analysé les défauts du candidat : "Il pourrait toutefois pêcher dans l'épreuve du coup fatal, qui demande énormément d'expérience et de rapidité". Qui sera le maître incontesté des 12 Coups de Midi ? Réponse samedi 8 juillet lors d'une émission en prime-time.