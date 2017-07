publié le 04/07/2017 à 11:23

Il a battu tous les records des 12 cCoups de midi et est devenu une légende des jeux télévisés. Christian Quesada a squatté l'Étoile mystérieuse du jeu de la mi-journée de TF1 pendant 6 mois, et y amassé un record de gain de plus de 800.000 euros au total. Si les 210.142 euros de cadeaux remportés ne laisse pas planer de mystère quant à leur utilisation, les 599.250 euros de gains ont fait fantasmer les téléspectateurs de TF1.



Alors que le jeu Les 12 Coups de midi va fêter son septième anniversaire en cette première semaine de juillet, avec pour l'occasion un Combat des maîtres, Christian a donné une interview à Télé Star dans laquelle il explique ce qu'il compte faire de cette somme très confortable.

"J'ai gagné une somme colossale ! Je pense surtout à l'avenir de mes enfants", a-t-il commencé, fidèle à sa simplicité. Mais le champion a quand même profité de l'argent bien mérité. "Je me suis fait un petit plaisir personnel avec un magnifique voyage au Japon", a-t-il confié avant d'indiquer qu'il voudrait "acheter une petite propriété quelque part".



Les téléspectateurs pourront revoir Christian lors du prime time clôturant la semaine de combat des maîtres samedi 8 juillet sur TF1. Il y sera défié (et il y défiera) trois autres champions dont deux sont déjà connus : Timothée et Xavier. L'occasion de mettre à l'épreuve les connaissances encyclopédiques et les mémoires éléphantesques des uns et des autres.