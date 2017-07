publié le 08/07/2017 à 09:05

Ils sont des champions incontestés. Samedi 8 juillet, Les 12 Coups de midi propose à partir de 21 heures une émission spéciale avec les grands maîtres du jeu. Toute la semaine, des candidats des années précédentes se sont affrontés chaque jour pour le titre de champion.



Au final, Vincent, Sylvain, Alexandre et Sébastien ont obtenu leur place pour la grande finale. Mais ils vont devoir s'affronter une nouvelle fois pour espérer battre les plus grands maîtres du jeu.

Avec plus d'une cinquantaine de victoires à leur actif, ces trois champions ont battu des records de participations et de gains dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. D'âges différents et venant d'horizons divers, ils sont les favoris des téléspectateurs pour leurs connaissances diverses, leur culture générale impressionnante et leur concentration sans faille. Qui sont Christian, Xavier et Timothée ?

1. Christian, l'imbattable

On le surnomme "Le professeur". Originaire de l'Ain, Christian Quesada a participé pour la première fois au jeu le 4 juillet 2016 et a été éliminé le 14 janvier 2017. Avec 193 participations, il détient le record du jeu ainsi que le record de gains avec 809.392 euros. Au-delà du jeu de TF1, Christian est le deuxième plus grand champion des jeux télévisés français, juste derrière une candidate de Qui veut gagner des millions ?, qui avait remporté la somme maximale, un million d'euros, en 2004.

Christian, l'œil brillant, revient sur le plateau qui a changé sa vie Crédit : Capture d'écran / tf1.fr

Christian est le père de deux garçons, Clément et Robin, qu'il avait invité en septembre dernier sur le plateau de l'émission. Ancien bénéficiaire du RSA, il a vu sa vie changer grâce au jeu de TF1.



"J'ai été dans l'inconfort et je ne m'en suis pas caché", avait-il confié. J'avais même eu du mal à financer mon voyage pour monter à paris la première fois. Depuis, la banque m'a fait une avance." Il avait été éliminé du jeu par Claire et avait perdu sur une question concernant Marilyn Manson. Il sera épaulé par Valérie Damidot lors de cette grande finale.

2. Timothée, le plus jeune

Il est le dernier grand champion du jeu. Avec 83 participations Timothée, surnommé L'Aveyronnais, est deuxième dans le classement des maîtres du jeu, juste derrière Christian. Il a été le champion incontesté de l'émission du 24 mars au 14 juin 2017. Il a remporté 393.000 euros grâce au jeu.

Timothée est en passe de rattraper Christian dans "'Les 12 Coups de midi" Crédit : capture d'écran

Originaire de Cantoin, dans l'Aveyron, Timothée était bien parti pour détrôner Christian mais a finalement quitté le jeu plutôt qu'il l'espérait. Âgé de 24 ans, il est étudiant en dernière année d'agronomie et est un vrai mordu de jeux télévisés. Il espère pouvoir reprendre, un jour, l'exploitation familiale.



"C'est ce que je souhaite faire depuis que je suis tout petit. Je ne suis pas d'une nature dépensière (...) Je connais la valeur du travail. Je ne veux surtout pas avoir de regrets dans le futur en me disant que j'ai mal dépensé mon argent", avait-il confié lors d'une interview pour MYTF1. Il avait été détrôné par Robby, un candidat de 18 ans, lors de l'épreuve du "coup fatal". Il joue ce samedi 8 juillet au côté de Pef.

3. Xavier, le plus inattendu

Si la participation de Xavier aux 12 coups de midi est plus ancienne, les téléspectateurs ne l'ont pourtant pas oublié. Quatrième grand maître du jeu, juste derrière Bruno, Xavier est surnommé Le savoir de la Savoie. Ses 76 participations, du 5 janvier au 21 mars 2013, lui ont permis d'empocher la belle somme de 335.856 euros.

Xavier, quatrième meilleur champion des "12 coups de midi"

Âgé de 27 ans, Xavier est un des premiers grands champions du jeu. Au chômage lorsqu'il participait aux 12 coups de midi, Xavier est devenu ingénieur chez EDF et a dépensé sa cagnotte en voyages, partant au Canada, en Thaïlande et aux États-Unis. Il a également quitté Grenoble, où il vivait avec sa compagne Laura, pour la région parisienne, Saint-Denis plus précisément.



Xavier avait lui même décidé de quitter l'émission car il avait trouvé un emploi juste avant sa participation. Il avait alors négocié des congés à crédit avec son employeur, qui lui avait laissé le temps de battre le record d'Alexandre, le précédent champion, qui avait 75 victoires. Il entend bien remporter cette finale spéciale, au côté d'Issa Doumbia.