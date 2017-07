publié le 09/07/2017 à 00:45

Il est, indiscutablement, le grand champion des 12 coups de midi. Christian Quesada, qui a époustouflé les téléspectateurs durant 193 émissions grâce à son savoir, n'a pas failli à sa réputation ce samedi 8 juillet. De retour dans l'émission de Jean-Luc Reichmann pour le prime spécial Les 12 coups : le combat des maîtres, celui que l'on surnomme "Le professeur" a réussi à s'imposer face aux maîtres Xavier, Timothée et Sylvain, devenant ainsi le grand maître 2017 des 12 coups de midi.



Cette émission spéciale voyait les quatre champions s'affronter en binôme : chacun était accompagné d'une célébrité. Issa Doumbia, Pef, Slimane et Valérie Damidot sont les personnalités qui ont accepté de se prêter au jeu. L'objectif de chacune des équipes : remporter de l'argent pour l'association CéKeDuBonheur, qui se bat pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. En compagnie de l'animatrice de D&CO, Christian Quesada a remporté la victoire après un dernier affrontement face à Xavier, récoltant pas moins de 40.000 euros au profit de l'association.Une somme qui permettra "de développer un maximum d'ateliers" et d'"acheter plus de matériel", comme s'est réjouie Valérie Damidot.

Un parcours hors du commun

Une nouvelle victoire qui vient parfaire le CV de Christian. Cet ancien travailleur social de 52 ans, père de deux garçons, a ému le public avec son histoire aux allures de conte de fées : bénéficiaire du RSA avant son entrée dans l'émission, il détient le record de participations et a remporté un gain total de 809.392 euros, durant les six mois où il est resté indétrônable. Un sans-faute réalisé entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, jour de son élimination face à Claire.