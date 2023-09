Lee Hallyday, père de cœur et mentor de Johnny Hallyday, est mort

Il était le "père de coeur" du chanteur Johnny Hallyday. Mardi 5 septembre 2023, Lee Halliday (réorthographié Hallyday dans les années 60), né Lee Lemoine Ketcham, est mort à l'âge de 95 ans a annoncé sa famille au journaliste de l'Agence France Presse, Jean-François Guyot. Lee Hallyday était "son père adoptif, son premier producteur et agent artistique", note le journaliste sur X (anciennement Twitter).

Johnny Hallyday a été abandonné quelques mois après sa naissance par son père biologique Léon Smet. Sa mère, Huguette Clerc, l'a confié à des proches et c'est là que la route le Lee et Johnny va se croiser. Le nourrisson arrive chez la belle-sœur paternelle d'Huguette Clerc dont les deux filles Desta et Menen se produisent en France avec Lee Halliday, suivies de leur mère Hélène et de Jean-Philippe Smet enfant âgé de six ans.

Né en Oklahoma en 1927, Lee Hallyday est à l'origine du nom de scène du Taulier. À ses côtés, il apprend les rudiments du métier d'artiste. Adolescent, le jeune Jean-Philippe est surnommé Johnny par Lee. Le succès fulgurant du rock'n'roll d'Elvis et le magnétisme de la culture américaine fera le reste pour ancrer "Jean-Philippe Smet" durablement dans l'identité de "Johnny Hallyday".

Dans les années 60, Lee est devenu l'agent et le directeur artistique de Johnny Hallyday Il a supervisé la quinzaine d'albums du chanteur sortis entre 1961 et 1975. Lee Hallyday a passé la fin de sa vie entre les États-Unis et Londres.

