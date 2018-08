Le programme du mariage royal entre Meghan Markle et le prince Harry

publié le 18/05/2018 à 08:10

Les yeux de tout un royaume (et du monde) sera tourné vers Windsor. Le grand jour approche et une seule angoisse demeure : que le programme ne soit pas respecté à la lettre. Pour des raisons de protocole, de sécurité et d'organisation, la moindre erreur ou le moindre dysfonctionnement est proscrit.



En conséquence, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le samedi 19 mai 2018 (à partir de 10h sur RTL.fr et 10h40 sur M6), sera un événement festif mais organisé avec une précision militaire. enterrement de vie de garçon et de jeune fille, arrivée à la prestigieuse Chapelle St. George, prises de parole, manifestations populaire, tour en calèche, repas, soirée privée... Tout sera millimétré, répété et chronométré.

Voici les détails du programme confirmé jusqu'à présent par Kensington Palace, l'institution qui gère la vie des deux princes, Harry et William, et de leurs familles.

La veille du mariage

L'enterrement de vie de garçon et de jeune fille est une tradition bien ancrée au Royaume-Uni, peu importe le titre de noblesse. Les futurs mariés passent leur dernière nuit de célibataires séparément, chacun entourés de proches du même sexe.



Pendant que Harry passera la nuit de vendredi dans un hôtel de luxe proche de Windsor avec son frère aîné et témoin William. Meghan profitera avec sa mère Doria Ragland du confort du Cliveden House Hotel tout proche.



Des boîtes de nuit londoniennes proposent également des célébrations cette nuit-là en l'honneur des futurs mariés. Dans l'est trendy de la capitale, le Bethnal Green Working Men's Club propose une soirée pour dames, avec symboles phalliques gonflables et silhouettes du prince Harry. Non loin, à Shoreditch, DJ Jevanni se produira en l'honneur de Harry dans de vieux conteneurs maritimes. L'artiste avait donné sa carte de visite au couple lors de la visite en janvier d'une station de radio à Brixton, quartier londonien connu pour sa diversité ethnique.

Avant la cérémonie

Les premiers des 2.640 personnes invitées dans le parc du château pour assister à l'arrivée des mariés et à celle de leurs invités, ainsi qu'à la procession en calèche, commenceront à entrer dans le parc du château de Windsor vers 8h. Parmi eux, 1.200 jeunes, 200 membres d'organisations caritatives, 100 élèves d'écoles avoisinantes, 610 membres de la communauté du château et 530 membres du personnel royal.



À 9h30, heure française, les premiers des 600 invités au mariage entreront dans la chapelle St. George. Les invités arrivent en autocar à la Tour Ronde du château et se dirigent vers la porte sud de la chapelle. À 11h, les derniers invités non membres de la famille royale prendront place dans la chapelle. Vingt minutes après, les membres de la famille royale commenceront à arriver à pied et en voiture. Ils entrent dans la chapelle par le porche de Galilée, sur le côté sud.



Le prince Harry et son témoin, son frère le prince William, arriveront par les marches ouest de la chapelle, probablement à pied. Ils salueront les gens rassemblés dans l'enceinte du château, au pied des marches.



Meghan Markle et sa mère Doria Ragland se rendront au château en voiture. La future mariée sera rejointe par les enfants d'honneur avant d'entrer par les marches ouest.



Un rite traditionnel et un zest d'Amérique

Le couple s'unira selon le rite traditionnel anglican, rite auquel les deux trentenaires devraient toutefois apporter une petite touche de modernité. Le mariage aura lieu en la chapelle gothique St George, au château de Windsor, près de Londres. Plus que dans le déroulement de la cérémonie, l'influence du couple devrait être perceptible dans l'ambiance ou le choix des participants, comme en atteste la présence du révérend Michael Bruce Curry, chef de l'Église anglicane aux États-Unis.



La cérémonie sera conduite par le révérend et doyen de Windsor David Conner, qui la lancera en accueillant les 600 invités et en présentant officiellement l'ordre du jour. Viendront ensuite la déclaration d'intention et les vœux des futurs époux, avant que David Conner ne formule l'adresse rituelle invitant quiconque souhaitant s'opposer au mariage à s'exprimer, ou à se taire à jamais.

> Où aura lieu le mariage de Meghan Markle et du Prince Harry ?

L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église d'Angleterre, présidera alors à l'échange des consentements. Le choix des mots pour ce point culminant de la cérémonie dépend des couples, certains optant parfois pour des formules traditionnelles, héritées du vieil anglais. Meghan Markle devra à ce moment prononcer les nombreux prénoms de son futur mari : Henry, Charles, Albert et David. Harry et Meghan se diront finalement "yes", et Justin Welby scellera leur union en les déclarant mari et femme. Ils seront alors légalement mariés.



D'une durée d'une heure, le service comprendra hymnes, lecture de la bible, Notre Père et sermon. La prise de parole principale reviendra au pasteur Curry, qui livrera ses réflexions sur les devoirs et obligations découlant de l'institution du mariage. Michael Bruce Curry, premier Afro-Américain à occuper la fonction de chef de l'Église anglicane aux États-Unis, est un orateur fervent, dans la tradition des pasteurs américains, et devrait apporter une touche de "peps" à cette cérémonie traditionnelle. Sa présence rappelle les origines américaines de Meghan Markle. La future mariée, protestante à l'origine, a été baptisée en mars selon le rite anglican, une décision interprétée comme une marque de respect envers Elizabeth II, cheffe de l'Église anglicane d'Angleterre.



À la fin de la cérémonie, le couple signera le registre des mariages, après qu'aura retenti l'hymne national britannique, le God Save The Queen. En quittant la chapelle, Harry s'inclinera devant la reine, sa grand-mère, tandis que Meghan fera la révérence.

Une calèche et un déjeuner

Les jeunes mariés sortiront et salueront ensuite les représentants associatifs. Des proches de membres de la famille les salueront depuis les marches, tandis qu'ils quitteront le château pour une procession de 25 minutes à travers Windsor.



L'itinéraire les emmène à High Street et sur la Longue Promenade (Long walk), une avenue bordée d'arbres qui mène au château de Windsor. Le voyage se fait dans un landau (voiture attelée à quatre roues) Ascot, tiré par quatre chevaux gris de Windsor: Milford Haven, Storm, Plymouth et Tyrone. Ils sont escortés par le régiment de cavalerie de la Maison royale.

Si le temps est mauvais, le couple voyagera dans une calèche munie de grandes fenêtres et de panneaux transparents sur le toit. Suivra alors le déjeuner : une réception sera donnée par la reine Elizabeth II au château de Windsor pour le couple et ses 600 invités. Ensuite, le couple et la famille royale poseront pour les photos officielles prises par le photographe Alexi Lubomirski.



Le père de Harry, le prince Charles, organisera une réception privée pour la famille et 200 amis proches à Frogmore House, un manoir du XVIIe siècle à environ un kilomètre du château de Windsor.

Écrans géants et fête populaire

Des écrans géants seront installés dans plusieurs villes et villages, notamment à Windsor, le long du parcours des mariés en calèche, pour permettre aux plus de 100.000 visiteurs qui auront fait le déplacement de ne rien rater du spectacle. À Londres, des centaines de personnes sont attendues dans les jardins de Kensington pour une projection en plein air, juste à côté du palais où réside le couple. La cérémonie pourra aussi être regardée depuis les pelouses du National Maritime Museum à Greenwich, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.





Il faut noter que le mariage coïncide cette année avec la finale de la Coupe d'Angleterre de football (FA Cup). Pour prolonger les festivités, le gouvernement a autorisé les pubs à fermer deux heures plus tard vendredi et samedi. De nombreux établissements proposeront des soirées à thème anglo-américaines, en hommage aux origines de la mariée.

Un mariage à suivre sur RTL et M6

RTL qui proposera une édition spéciale de 12H30 à 13H30. M6 déroulera également le tapis rouge aux Windsor, de 10h40 à 14h45. Nathalie Renoux présentera le documentaire Harry et Meghan : une love story des temps modernes, puis recevra des invités pour la diffusion en direct du mariage. W9, autre chaîne du groupe M6, proposera de son côté une "soirée spéciale", à partir de 18h55 et jusqu'à 1h20, qui permettra notamment de revivre les moments forts de l'événement.