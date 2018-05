publié le 02/05/2018 à 16:59

C'est une grande journée pour le Palais de Kensington. En plus de l'anniversaire de la princesse Charlotte qui vient tout juste de fêter ses trois ans, le palais a annoncé quelques nouvelles concernant le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, événement le plus en vue du printemps.



Sur le compte Twitter de Kensington Palace, les carrosses sélectionnés par les futurs époux ainsi que certains chevaux ont été présentés en photos et en vidéos. L'équipe de la famille royale espère utiliser le carrosse Ascot Landau si le soleil est au rendez-vous. Ce carrosse a été utilisé lors du mariage de Kate et William en 2011, pour le prince Harry, les pages et les demoiselles d'honneur du couple.

En cas de pluie, météo britannique oblige, Kensington a prévu un carrosse fermé avec un toit vitré pour que les habitants puissent voir le couple depuis certains immeubles. Un carrosse utilisé pour la visite de la famille royale espagnole ou encore pour le 90ème anniversaire de la reine.

Le carrosse sera tiré par quatre chevaux gris, des Windsor Greys, des montures très calmes et parfaitement dressés : Milford Haven, Sir Basil, Storm et Tyrone. Deux autres, Plymouth et Londonderry, guideront le convoi à l'avant.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take part in a Carriage Procession around Windsor after their wedding on May 19th.



¿ Go behind the scenes at The Royal Mews to learn more the Carriages and Horses that will be used: https://t.co/cKM7KpTgAF pic.twitter.com/HDHj2awXBq — The Royal Family (@RoyalFamily) 2 mai 2018