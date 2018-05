Mariage royal : le père de Meghan Markle finalement absent

Meghan Markle et le prince Harry

publié le 16/05/2018 à 01:32

Nouveau coup de théâtre à quelques jours du mariage royal : après plusieurs revirements, le père de Meghan Markle a affirmé mardi à un média américain qu'il ne pourrait pas assister aux noces de sa fille et du prince Harry, rajoutant à la confusion autour des préparatifs.



Thomas Markle, 73 ans, a indiqué au site spécialisé dans les informations sur les célébrités TMZ qu'il allait se faire opérer du cœur mercredi matin. Les médecins vont "déboucher" des artères, "réparer les dégâts et installer un stent là où il le faudra", a-t-il dit.

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, 61 ans, devrait, elle, être bien présente lors de la cérémonie et pourrait conduire sa fille à l'autel selon plusieurs médias. Tout avait commencé lundi soir après un article de TMZ, déjà, affirmant que le père de la promise avait décidé de ne pas venir à la noce, le 19 mai, pour ne pas embarrasser sa fille après s'être mis en scène dans des photos vendues aux paparazzi.

Il a ensuite déclaré à TMZ avoir été hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine, et qu'il ne se rendrait en Angleterre qu'avec le feu vert de ses médecins. Le septuagénaire avait précisé que ces derniers l'avaient prévenu que son cœur était "gravement endommagé" après un infarctus il y a une semaine.

Tensions familiales, désintérêt familial

Thomas Markle devait arriver au Royaume-Uni cette semaine, pour faire la connaissance de la famille de Harry, dont la reine Elizabeth II, avant le mariage. Selon TMZ, ses graves douleurs à la poitrine ont été alimentées par les tensions au sein de sa famille. Le demi-frère et la demi-soeur de Meghan Markle, avec qui elle n'a plus de liens, s'en sont en effet pris à elle, déçus de ne pas être invités à la noce.



Selon le Telegraph, elle devrait couvrir l'évènement pour le compte d'une chaîne américaine.

Une majorité de Britanniques semblait toutefois bien loin de ces préoccupations : selon un sondage YouGov publié mardi, 66% ne sont pas intéressés par le mariage du fils de la princesse Diana, 33 ans, et de l'Américaine de 36 ans.