Le prince Charles rend un touchant hommage au prince William pour ses 40 ans

Le prince William fête ses 40 ans en ce 21 juin 2022. Un anniversaire important que son père, le prince Charles, n'a pas oublié. Pour l'occasion, le premier dans l'ordre de succession à Elizabeth II a posté une série de photos de lui accompagné de son premier fils, au fil des décennies.

"Nous souhaitons au duc de Cambridge un très joyeux 40e anniversaire !", est-il écrit sur le post Instagram. Un message accompagné d'émojis ballon et gâteau.

Sur la première photo, on voit le prince Charles avec le duc dans ses bras à la sortie de la maternité. Sur la seconde, le père et le fils sont ensemble au ski. La troisième photo montre le prince William, jeune adulte, avec son père au milieu des vaches. La quatrième photo est un bel hommage à la famille royale, sur laquelle sont réunies trois générations de futurs rois : Charles, William et George. La dernière photo semble plus récente. On y voit le prince William prendre son père dans ses bras, les deux hommes affichant un sourire franc.

