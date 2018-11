Le Prince Charles, prisonnier de son image

publié le 14/11/2018 à 20:42

Quand il va au restaurant, s'il ne finit pas son assiette, Charles demande un doggy bag. Non, ce n'est pas une pince, c'est un prince. Mais un prince écolo, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Son cheval blanc, c'est une Aston Martin, il l'a fait convertir au bioéthanol. Et il garde l'eau de son bain pour arroser les plantes du jardin. Écolo tendance khmer vert, le genre à soutenir un traitement anti-cancer à base de café, et à comparer le changement climatique à la menace nazie.



C'est son problème à Charles, il est un peu no limit : il compare Poutine à Hitler, il refuse de serrer la main à des officiels chinois et s'affiche copain comme cochons avec le Dalaï-Lama... Bref il se considère comme un dissident. Et pourquoi se priver : tant qu'il n'est pas roi, il peut se permettre.



Le sera-t-il un jour ? Pour l'instant il n'est pas populaire. Près de 4 Britanniques sur 5 ne veulent pas lui, ils préfèrent William. Il faut dire qu'il garde une sale image, Charles. Il est l'homme qui n'a pas aimé Diana. Juste après sa mort, c'est sur son propre sort qu'il a pleuré : "C'est à moi qu'on va en vouloir n'est-ce pas ?", c'est ce qu'il aurait dit selon une biographie parue en mars.

Autoritaire, capricieux, mais malgré tout attachant

Le même livre le décrit comme un prince geignard, jaloux de ses fils, un homme gâté et autoritaire qui malmène ses domestiques (une centaine rien que pour lui, dont un qui est chargé de mettre le dentifrice sur sa brosse à dent). Il serait capricieux, dépensier, capable d'effectuer un déplacement à 20.000 euros juste pour aller boire une pinte de bière dans un pub. Pas très écolo, ça...





Malgré tout, il a quelque chose d'attachant. Il faut se souvenir du petit garçon timide et sensible qu'il a été. Un enfant traumatisé par son passage à Gordonstoun, un internat à la dure, où il a été harcelé. "Un enfer absolu", dit-il. Il en voudra longtemps à ses parents, à son père surtout.



Une enfance solitaire, une adolescence ingrate, et bien sûr des amours contrariées avec Camilla. Aujourd'hui, il semble apaisé. La reine le soutient enfin et peut-être aussi, les forces de l'esprit. Car Charles est un prince ésotérique : dans son jardin, il a fait construire un sanctuaire selon des principes géométriques sacrés. Quand il plante un arbre, il en secoue chaque branche pour lui souhaiter bonne chance. Oui, il parle aux arbres, il parle aux morts aussi. Et il est même magicien à ses heures perdues. Mais il n'a pas encore réussi à se transformer en roi, ni en grenouille.