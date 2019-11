publié le 21/11/2019 à 12:42

La nouvelle est tombée le 20 novembre aux alentours de 22h, sur les réseaux sociaux. Dans un message adressé aux fans, l'entourage du rappeur Népal a annoncé le décès de l'artiste, survenue 11 jours plus tôt. Clément Di Fiore, aussi connu sous les noms de Grandmaster Splinter et KLM, était âgé de 24 ans.

Peu présent dans les médias, adepte de l'anonymat, le jeune homme s'était fait connaître du grand public il y a 3 ans, grâce à son couplet sur l'album Cyborg de Nekfeu, triple disque de platine. Artiste pluridisciplinaire, il avait également co-produit le morceau Humanoïde, en ouverture du même projet.

2016 restera comme une année faste pour le rappeur puisqu'elle a aussi vu la sortie de son premier et remarqué EP 444 nuits. Depuis cette mise en lumière soudaine, il a livré un second format court et plusieurs titres, le tout finalement regroupée sur une compilation sobrement intitulée 2016-2018.

Pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

Travailleur acharné, il formait en parallèle le duo 2fingz avec Doums. Cette collaboration fructueuse (ils sortiront 2 projets entre 2011 et 2013) peut être perçue comme le symbole de sa promiscuité avec les membres de L'Entourage, célèbre et influent collectif parisien regroupant, entre autres, Nekfeu, Jazzy Bazz, Alpha Wann et donc, Doums. De son côté Népal faisait partie d'un autre collectif, La 75ème session.

Sur le message annonçant son décès, les proches du rappeur ont indiqué qu'un album posthume verrait le jour le 10 janvier prochain, dans le but "de respecter sa volonté et sa vision artistique". Intitulé Adios Bahamas, ce dernier projet sera accompagné, comme prévu par l'artiste, de clips et de singles. Un morceau inédit a également été mis en ligne peu de temps après l'annonce de la triste nouvelle.

Dans la nuit du 20 au 21 novembre, les hommages se sont multipliés les réseaux sociaux. Proches, célébrités, journalistes, fans, tous ont tenu à dire au revoir à cet artiste talentueux, parti à l'aube d'une carrière qui s'annonçait pourtant prometteuse.

Repose en paix Népal. On a perdu un artiste exceptionnel, vraiment. Force à la 75ème session, sa famille, ses proches. — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) November 20, 2019

faute de timehttps://t.co/3Yi3jK5dz8

RIP Népal — alpha dondada (@AlphonsoTheDon) November 21, 2019

T’avais définitivement quelque chose de spécial... Repose en paix le khi. https://t.co/x9VRCmZ9nL #allahirahmou — George Crooney (@DeenBurbigo) November 20, 2019