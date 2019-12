"Le Grand restaurant" : Pierre Palmade annonce son retour sur M6

et Maria Aït Ouariane

publié le 12/12/2019 à 11:45

On l'avait découvert et savouré sur France 2, Le Grand Restaurant fait son grand retour. Et c'est sur M6 que Pierre Palmade fera revivre cette fiction-divertissement. "La pêche que M6 a eu quand je leur ai proposé… J’ai envoyé un mail le soir, le lendemain matin il m’ont dit 'mais bien sûr qu’on le fait !'", s'est confié avec enthousiasme l'humoriste au micro de RTL.

En 2010 et 2011, il avait fait rire 5 millions de téléspectateurs avec ce grand restaurant de stars qui jouent leur propre rôle. Pierre Palmade y incarne le serveur allant de table en table. Depuis huit ans, les fans réclamaient le retour de ce programme.

"Par délicatesse j’avais demandé à France 2, mais en ce moment ils mettent beaucoup de temps à réfléchir", avoue Pierre Palmade qui finit par proposé l'idée à une chaîne concurrente.

> Le grand restaurant - Mardi 20 décembre sur France 2

Que les fans se rassurent, le casting sera toujours aussi impressionnant que lors de la première édition. "Il y a Florence Foresti, Malik Bentalha, Muriel Robin, Joey Star, Michel Sardou, Alex Lutz, Pierre Arditi, Vincent Dedienne, Marie-Anne Chazel, Fred Testo, Julie Depardieu, Yolande Moreau, Michel Bernier, Baptiste Lecaplain, Gérard Jugnot, Mathilde Seigner, Jean-Pierre Darroussin...", énumère entre autres Pierre Palmade.

"Alors attention, dans la différence, ça va être plus dynamique, ça va plus ressembler à un film qu’à un théâtre filmé", nous promet l'humoriste, qui indique également que six jours de tournage ont déjà été nécessaires.