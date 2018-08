Geneviève de Fontenay en colère contre Macron et les Bleus

publié le 21/08/2018

Ils ont fait rêver les Français cet été mais commencent à agacer Geneviève de Fontenay. L'ex-présidente du comité Miss France estime que les footballeurs français Champions du monde ne devraient pas recevoir la Légion d'honneur. Elle s'en est émue auprès d'Emmanuel Macron, à travers un SMS offensif.



"C'est pas normal franchement (...) Mais qu'est-ce que méritent des footeux qui mettent un ballon dans une cage ? Le foot c'est une grosse affaire de fric" a-t-elle expliqué.

L'ancienne chaperonne des Miss, qui avait soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, avant de le critiquer vivement, regrette que Pogba, Lloris et consorts soient honorés de la même manière que le colonel Beltrame. "La Légion d'honneur n'a pas été instituée pour récompenser des footballeurs, là on descend, on dégringole !", s'est-elle offusquée.

Elle se dit déçue par le président de la République. "Vous les avez reçus à l'Élysée, ils ont eu la Marseillaise, ça suffit".



Cette semaine, un maire d'une commune de Haute Saône avait également appelé les Bleus à refuser la Légion d'Honneur. Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur et ancien capitaine des Bleus en 1998, avait déjà reçu cette distinction honorifique des mains de Jacques Chirac, lors du premier sacre mondial des Français il y a vingt ans.