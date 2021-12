Le comédien Pierre Cassignard est décédé à l'âge de 56 ans

La scène française est en deuil. Le comédien, acteur et metteur en scène Pierre Cassignard s'en est allé lundi 20 décembre. Il venait, la veille, de fêter son 56ème anniversaire. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. La triste nouvelle a été partagée par Michèle Bernier sur Twitter. "Salut mon Pierrot d'amour... Tu me manques déjà tellement...", a sobrement écrit l'actrice sur le réseau social, accompagnant sa publication d'une photo du disparu.

Pierre Cassignard, né le 19 décembre 1965 à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, a joué dans une trentaine de pièces de théâtre et a reçu, en 1997, le Molière du comédien pour son rôle dans la pièce Les Jumeaux vénitiens. Il a également fait de nombreuses apparitions au cinéma, notamment dans le film de Cédric Klapisch Les Poupées russes et dans de célèbres téléfilms et séries, comme Joséphine, Ange Gardien ou Les Petits meurtres d'Agatha Christie.

Depuis l'annonce de sa disparition, les messages d'hommage se sont multipliés sur les réseaux sociaux. "Pierrot chéri. Quelle classe ! Jusqu'au bout... C'est impossible de partir à 56 ans quand on est si beau, si drôle, si intelligent. Quand on a autant de talents et un aussi joli sourire. Je t'aime très fort. Tu es une leçon. Merci pour toute cette joie", a notamment écrit Muriel Robin sur Twitter.