Théâtre : "Des fleurs pour Algernon", de simplet à génie

La pièce est tirée du roman Des Fleurs pour Algernon, publié en 1966, et est magistralement interprétée par l'acteur Grégory Gadebois, ancien sociétaire de la Comédie-Française. Il reprend le rôle qui lui avait permis de remporter, en 2014, le Molière du meilleur seul-en-scène.

La pièce raconte l'histoire de Charlie Gordon, un homme simple dont le QI ne dépasse pas 68 et sur qui l'on va tenter une opération du cerveau après l'avoir testé sur une souris de laboratoire. L'opération a pour but d'améliorer ses facultés mentales et ça marche. Charlie commence à comprendre, penser, imaginer. Mais pour combien de temps ?

Grégory Gadebois transforme avec subtilité son personnage de simplet à génie possédant 250 de QI. Tout est dans le détail avec ce personnage attachant.

La pièce reprend au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le Xe arrondissement de Paris, à partir de mardi 16 novembre.