publié le 31/03/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Laurence Ferrari ! La journaliste Léa Salamé, qui travaille notamment sur France Inter, a annoncé à l'antenne le 15 mars dernier qu'elle se retirait de la matinale qu'elle co-anime avec Nicolas Demorand. L'objectif : "éviter tout soupçon de conflit d'intérêt" pendant les élections européennes. Cette décision fait suite à l'annonce de la candidature de l'essayiste Raphaël Glucksmann, son compagnon.

Invitée à réagir sur ce sujet, Laurence Ferrari soutient sa consœur. "Bien sûr qu'elle a bien fait. C'est indiscutable ! A partir du moment où votre compagnon est tête de liste, vous ne pouvez plus objectivement poser des questions neutres à tous les autres."

La présentatrice de Punchline prend ensuite l'exemple de sa relation avec son mari. "Moi sur Radio Classique, quand je parle de Renaud Capuçon, je me tortille sur ma chaise, je ne sais pas comment faire, alors que c'est un des plus grands violonistes au monde. Elle a bien fait." Et d'ajouter : "Ce serait un homme, ça serait exactement la même chose [...] Si Laurent Delahousse avait épousé une femme politique, il se serait effacé de l'antenne au moment où elle était en campagne".

La mise en retrait de Léa Salamé sera effective jusqu'au lendemain du scrutin, le lundi 27 mai prochain.

Laurence Ferrari aux commandes de "Punchline" sur CNews

D'abord journaliste dans la presse écrite à la fin des années 80, puis à la radio et enfin à la télévision, Laurence Ferrari a déjà plus de 30 ans de carrière derrière elle. Aux commandes du JT de 20h sur TF1 pendant 4 ans (2008-2012), celle qui est originaire d'Aix-les-Bains en Savoie a ensuite présenté Le Grand 8, le célèbre talk-show sur D8. Depuis janvier 2018 Laurence anime Punchline sur la chaîne d'info en continue CNews. Diffusée du lundi au jeudi à 18h, l'émission politique prend la forme d'un débat entre éditorialistes et politiciens.