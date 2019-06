publié le 30/03/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Laurence Ferrari sur RTL. Au cours de l'émission, la journaliste est revenue sur les différentes personnalités télé qui l'ont marquée au cours de sa carrière.

Elle en cite quelques-uns : "Le premier c'était Christophe Dechavanne à l'époque de Coucou (Coucou C'est Nous NDLR) et après moi j'ai travaillé sur Combien Çà Coûte ?, Jean-Luc Delarue qui a produit Vis ma vie, l'émission que j'adorais et que j'ai présenté pendant 5 ans, et Cyril Hanouna. Pour moi, c'est les trois plus gros talents télés que j'ai rencontrés".

Selon Laurence Ferrari, ces trois animateurs "sont au-dessus du lot". Elle ajoute : "Il y un espèce d'"entertainment", ce sont des gens qui savent prendre un public, l'emmener, mettre de l'ambiance..."

Par la suite, la présentatrice de Punchline sur CNews raconte qu'à son arrivée sur D8 en 2012, Cyril Hanouna l'a encouragée à aller vers plus de show à la télé. "C'est quelqu'un qui a l'habitude du divertissement et il m'a encouragé parce que je sortais du 20h, on est corseté au 20h [...] donc c'était difficile de faire la mutation en fait entre la journaliste hyper sérieuse du 20h et au Grand 8 les blagounettes avec les copines (Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar NDLR)".

Laurence Ferrari conclut en expliquant sa vision du métier de journaliste : "Ça se fait de mille façons. On peut être journaliste en parlant de politique comme de mode [...] Il faut être un peu décontractée."

Laurence Ferrari aux commandes de "Punchline" sur CNews

D'abord journaliste dans la presse écrite à la fin des années 80, puis à la radio et enfin à la télévision, Laurence Ferrari a déjà plus de 30 ans de carrière derrière elle. Aux commandes du JT de 20h sur TF1 pendant 4 ans (2008-2012), celle qui est originaire d'Aix-les-Bains en Savoie a ensuite présenté Le Grand 8, le célèbre talk-show sur D8. Depuis janvier 2018 Laurence anime Punchline sur la chaîne d'info en continue CNews. Diffusée du lundi au jeudi à 18h, l'émission politique prend la forme d'un débat entre éditorialistes et politiciens.